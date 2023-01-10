«Это ненадолго»: У тридцатишестилетней Евгении Осиповой вспыхнул внезапный роман с восемнадцатилетним тиктокером

Тридцатишестилетняя актриса Евгения Осипова, знакомая телезрителям по сериалам «Закрытая школа» и «Доярка из Хацапетовки» впервые за долгое время оказалась в эпицентре разговоров и сплетен о любовном романе.

Выяснилось, что Осипова благополучно провела все новогодние праздники со своим новым бойфрендом — тиктокером Андреем Карповым. Парню, к слову, нет даже двадцати лет, что не помешало артистке познакомить его со своими детьми.

По словам эксперта в области семейных отношений Александры Миллер, Женя могла столкнуться с кризисом среднего возраста и выбор столь молодого партнера, вполне вероятно, связан с подсознательным желанием почувствовать себя молодой.

Также психолог выдвигает и другую точку зрения: Осиповой не достает внимания со стороны мужчин, и молодой любовник как раз с лихвой компенсирует потребность в близости с противоположным полом.

Так или иначе Миллер склоняется к выводу, что такого рода союз просто не может быть долговечным. «Скорее всего, это ненадолго. Когда он наиграется любовь, парень увидит рядом стареющую женщину и переключится», - цинично резюмирует психолог.