«Это не тема для трепа и пиара»: Прохор Шаляпин о возобновлении расследования убийства бабушки

Певец Прохор Шаляпин отказался комментировать новость о возобновлении расследования убийства своей бабушки в 1996 году. Артист считает, что трагедия не должна быть поводом для пиара.

По мнению исполнителя, такие события недопустимо использовать для саморекламы.

«Никаких комментариев в данном случае я давать не буду. Это не тема для трепа и пиара», — приводит его слова NEWS.ru.

Напомним, тетю и бабушку исполнителя нашли без признаков в жизни в квартире в Волгограде в 1996 году, откуда также пропала значительная сумма денежных средств. В 2020 году правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления Алексея Лиманского. Фигуранту удалось избежать наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Адвокат Лиманского утверждает, что мужчина прошел проверку на полиграфе, который не подтвердил, что он совершал преступление.

Накануне стало известно, что СК возобновил расследование убийства бабушки участника «Фабрики звезд».