«Это не шутка»: госпитализированный Николай Дроздов удивил близких неожиданным заявлением

Совсем недавно стало известно о госпитализации 85-летнего Николая Дроздова. Сообщается, что у телеведущего многочисленные переломы, поэтому ему колют сильное обезболивающее. Константин Мирошник, близкий друг мужчины, связался с журналистами из «МК» и рассказал о состоянии Дроздова.

По словам Константина, Николай Николаевич чувствует себя уже значительно лучше. У него позитивный настрой, поэтому он надеется на свое скорейшее восстановление.

«Дроздов прошел все необходимые обследования. Взяли анализы, и они в пределах допустимого», — сообщил известный художник.

К слову, телеведущий заявил: он не торопится покидать стены больницы. Видимо, мужчина понимает, что только под присмотром врачей он находится в безопасности. Родственники Дроздова также не оставили его в беде: рядом с Николаем Николаевичем его дочка Елена, которая окружила звездного отца заботой и любовью.

«По дому он не скучает. Ему в больнице нравится. Это не шутка. Он везде чувствует себя, как дома. Рядом с ним Леночка, а с супругой они всегда на связи. Николай Николаевич всем доволен и передает большой привет», — резюмировал Мирошник.

Ранее Николай Дроздов рассказал о полученной травме. Подробности читайте в этой статье.