Это не поможет: врачи приняли важное решение, связанное с Романом Костомаровым

На днях появилась новость о том, что госпитализированному Роману Костомарову стало значительно лучше. Мужчина уже пришел в себя и способен поддерживать диалог. Однако вчера по Сети распространился слух о срочной операции на сердце Олимпийского чемпиона. С журналистами из издания «РБК Спорт» связались инсайдеры и внесли ясность в ситуацию с фигуристом.

Так, собеседники опровергли информацию о том, что Роману будет сделана операция. Видимо, в состоянии Костомарова больше нет угроз для жизни, поэтому врачи отказались от хирургического вмешательства.

Несмотря на то, что мужчина уже в сознании, его до сих пор не отключают от аппарата ИВЛ.

Ранее Камила Валиева впервые ответила на вопрос о продолжении карьеры после лишения медали чемпионата России. Подробности читайте в этой статье.