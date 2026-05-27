НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 мая 2026, 05:18
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«Это наш второй дом»: Иван Колесников рассказал о съемках шестого сезона «Первого отдела»

Актёр Иван Колесников вернулся на съемочную площадку детективного сериала «Первый отдел», где полным ходом идёт работа над шестым сезоном. Об этом сообщает НТВ.
«Это наш второй дом»: Иван Колесников рассказал о съемках шестого сезона «Первого отдела»

Колесников продолжает играть следователя Юрия Брагина, роль которого исполняет с первого сезона проекта. Съёмки проходят в Санкт-Петербурге, куда артист приезжает каждый месяц.

В беседе с журналистами актёр поделился тёплыми словами о проекте.

«Для меня "Первый отдел" стал настоящим вторым домом. Я приезжаю сюда каждый месяц и с радостью встречаюсь с нашей командой — мы уже как одна семья. На съемочной площадке всегда царит потрясающая атмосфера: даже если в кадре разворачивается драма, за кадром — только позитив», — признался Колесников.

Актёр отметил, что именно семейная атмосфера и привязанность к команде заставляют его возвращаться к роли следователя Брагина сезон за сезоном.

В новом сезоне Брагин продолжит расследование убийства продавщицы Морозовой, произошедшего в Петербурге в 1999 году. Вместе с главным героем на экран вернётся его напарник оперативник Шибанов в исполнении Сергея Жаркова. Создатели обещают зрителям запутанные дела и неожиданные романтические повороты.

Детективный сериал «Первый отдел» выходит на НТВ с 2020 года. Проект рассказывает о работе петербургских следователей, расследующих самые сложные преступления Северной столицы.

Автор:Оскар Поперечный
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