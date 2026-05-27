«Это наш второй дом»: Иван Колесников рассказал о съемках шестого сезона «Первого отдела»

Колесников продолжает играть следователя Юрия Брагина, роль которого исполняет с первого сезона проекта. Съёмки проходят в Санкт-Петербурге, куда артист приезжает каждый месяц.

В беседе с журналистами актёр поделился тёплыми словами о проекте.

«Для меня "Первый отдел" стал настоящим вторым домом. Я приезжаю сюда каждый месяц и с радостью встречаюсь с нашей командой — мы уже как одна семья. На съемочной площадке всегда царит потрясающая атмосфера: даже если в кадре разворачивается драма, за кадром — только позитив», — признался Колесников.

Актёр отметил, что именно семейная атмосфера и привязанность к команде заставляют его возвращаться к роли следователя Брагина сезон за сезоном.

В новом сезоне Брагин продолжит расследование убийства продавщицы Морозовой, произошедшего в Петербурге в 1999 году. Вместе с главным героем на экран вернётся его напарник оперативник Шибанов в исполнении Сергея Жаркова. Создатели обещают зрителям запутанные дела и неожиданные романтические повороты.

Детективный сериал «Первый отдел» выходит на НТВ с 2020 года. Проект рассказывает о работе петербургских следователей, расследующих самые сложные преступления Северной столицы.