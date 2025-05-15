«Это мой муж!»: 82-летняя Шаврина перед смертью сына представила молодого супруга

82-летняя певица Екатерина Шаврина перед смертью сына представила молодого мужа. Он находится рядом с артисткой в трудную минуту.

Об этом сайту mk.ru сообщил телеведущий Владимир Березин.

Как оказалось, в феврале 2025 года Шаврина удивила коллег, прилетев на съемки в Беларусь с мужем.

«Она приехала с молодым мужчиной. «Это мой муж!» - представила мне его Катя», - поделился Березин.

Он описал супруга певицы как «симпатичного, тактичного, интеллигентного, культурного». По словам ведущего, муж Шавриной дал им возможность поговорить и даже отошел в сторону.

«Удивительного такта человек! Я еще тогда подумал: «Слава Богу, что в ее жизни появился такой мужчина», - сказал ведущий и добавил, что долгое время у певицы не было близкого человека рядом.

После смерти сына молодой муж поддерживает певицы, уверен Березин. Он с ней и в радости, и в печали.

«Так что на фоне событий, которые случились в жизни, ее есть кому утешить, помочь и просто быть рядом», - заключил Березин.

Ранее ведущий рассказал, что она исчезла после смерти сына в колонии. Березин отметил, что точно так же певица вела себя после трагедии с сестрой.