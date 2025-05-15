«Это мой муж!»: 82-летняя Шаврина перед смертью сына представила молодого супруга
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82-летняя певица Екатерина Шаврина перед смертью сына представила молодого мужа. Он находится рядом с артисткой в трудную минуту.
Об этом сайту mk.ru сообщил телеведущий Владимир Березин.
Как оказалось, в феврале 2025 года Шаврина удивила коллег, прилетев на съемки в Беларусь с мужем.
«Она приехала с молодым мужчиной. «Это мой муж!» - представила мне его Катя», - поделился Березин.
Он описал супруга певицы как «симпатичного, тактичного, интеллигентного, культурного». По словам ведущего, муж Шавриной дал им возможность поговорить и даже отошел в сторону.
«Удивительного такта человек! Я еще тогда подумал: «Слава Богу, что в ее жизни появился такой мужчина», - сказал ведущий и добавил, что долгое время у певицы не было близкого человека рядом.
После смерти сына молодой муж поддерживает певицы, уверен Березин. Он с ней и в радости, и в печали.
«Так что на фоне событий, которые случились в жизни, ее есть кому утешить, помочь и просто быть рядом», - заключил Березин.
Ранее ведущий рассказал, что она исчезла после смерти сына в колонии. Березин отметил, что точно так же певица вела себя после трагедии с сестрой.