«Это гнусный поступок»: всплыли грязные подробности личной жизни Сергея Безрукова
Ирина Берукова рассказала о гнусных поступках бывшего мужа.
Фото: фотобанк: Starface.ru
Бывшая жена знаменитого Сергея Безрукова пережила за 15 лет брака всякое.
Подробностями непростой жизни со звездой российского кино актриса поделилась в недавнем интервью.
В частности, она рассказала, что на четвёртый год брака, когда паре так и не удалось завести детей, она забила тревогу и начала обращаться к квалифицированным экспертам.
Специалисты один за одним убеждали: она полностью здорова, в её прошлом прерванной беременности не было ни разу. Как ни странно, абсолютно здоров по результатам анализов был и сам Сергей.
Отчаявшись забеременеть, Ирина отправилась в Германию, чтобы сделать там ЭКО.
У женщины взяли несколько клеток и оплодотворили их, но к несчастью, и эта попытка была обречена на провал: у Ирины произошёл выкидыш.
Откровения Безруковой вызвали у интернет-пользователей неподдельное возмущение.
«Всем известно, что долгих девять лет у Сергея была другая семья, при этом он еще и всячески поощрял потуги первой жены завести ребёнка, обрекая её на все ужасы искусственного оплодотворения», - пишут в комментариях.
«Это в крайней степени гнусный поступок», - сходятся во мнении поклонники актрисы.
Абсолютное большинство женской аудитории искренне соболезнуют Ирине, при этом жестоко критикуют её бывшего мужа.