«Это гнусный поступок»: всплыли грязные подробности личной жизни Сергея Безрукова

Бывшая жена знаменитого Сергея Безрукова пережила за 15 лет брака всякое.

Подробностями непростой жизни со звездой российского кино актриса поделилась в недавнем интервью.

В частности, она рассказала, что на четвёртый год брака, когда паре так и не удалось завести детей, она забила тревогу и начала обращаться к квалифицированным экспертам.

Специалисты один за одним убеждали: она полностью здорова, в её прошлом прерванной беременности не было ни разу. Как ни странно, абсолютно здоров по результатам анализов был и сам Сергей.

Отчаявшись забеременеть, Ирина отправилась в Германию, чтобы сделать там ЭКО.

У женщины взяли несколько клеток и оплодотворили их, но к несчастью, и эта попытка была обречена на провал: у Ирины произошёл выкидыш.

Откровения Безруковой вызвали у интернет-пользователей неподдельное возмущение.

«Всем известно, что долгих девять лет у Сергея была другая семья, при этом он еще и всячески поощрял потуги первой жены завести ребёнка, обрекая её на все ужасы искусственного оплодотворения», - пишут в комментариях.

«Это в крайней степени гнусный поступок», - сходятся во мнении поклонники актрисы.

Абсолютное большинство женской аудитории искренне соболезнуют Ирине, при этом жестоко критикуют её бывшего мужа.