«Это фейк»: мать Анатолия Руденко заявила, что ее сына подставили с наркотиками

Актриса Любовь Руденко, мать актера Анатолия Руденко, которого в январе этого года поймали с пакетом наркотических веществ, отказалась верить в то, что ее сын употребляет запрещенные вещества. Легенда отечественной киносцены уверена, что ее сына подставили.

«Это полный фейк. Я никогда не видела Толю даже пьяным, о наркотиках вообще речи идти не может — у семьи идеальная репутация», — приводит ее слова StarHit.

По словам Руденко, она всегда воспитывала сына как настоящего мужчину — не позволяла ему плакать от боли и призывала уступать места женщинам.

Как отмечает портал, Анатолий всегда славился своей хорошей биографией, не был замешан ни в каких скандалах или конфликтах. Оттого фанаты актера были в еще большем шоке, когда его задержали с запрещенными веществами, спрятанными в исподнем. Против Руденко было заведено уголовное дело о хранении наркотиков без цели сбыта.

Ранее актер рассказал, что работает с психологом. Несмотря на скандал, он по-прежнему ведет гастрольную деятельность и «не успевает сосредоточиться на негативе».