«Это для меня шок»: Запашный рассказал о двойной трагедии вдовы Пиманова

Как пишет NEWS.ru, директор Большого Московского цирка поделился подробностями трагедии, произошедшей с близкой ему семьёй.

Эдгард Запашный много лет был близок с Алексеем Пимановым — известным телеведущим и журналистом. После смерти коллеги артист поддерживает дружбу с его вдовой Ольгой Погодиной.

Вчера исполнилось ровно сорок дней со дня смерти Пиманова. И в этот же день актриса потеряла отца. Запашный назвал произошедшее ужасным стечением обстоятельств.

«Мы были близки с Пимановым. Я до сих пор не могу смириться с его смертью. Это для меня стало шоком. Я был на гастролях в Луганске, когда он скончался. Я дружу с Олей Погодиной, его супругой. Вчера было 40...» — поделился артист.

Двойная утрата стала тяжёлым испытанием для Ольги Погодиной. Она пережила смерть супруга и отца с разницей всего в сорок дней.

Напомним, Алексей Пиманов был известным телеведущим и журналистом. Его супруга Ольга Погодина — актриса театра и кино.