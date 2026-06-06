НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 06 июня 2026, 09:17
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«Это для меня шок»: Запашный рассказал о двойной трагедии вдовы Пиманова

Актриса Ольга Погодина потеряла отца ровно в день сороковин покойного мужа — телеведущего Алексея Пиманова. Об этом рассказал народный артист России Эдгард Запашный.
«Это для меня шок»: Запашный рассказал о двойной трагедии вдовы Пиманова

Как пишет NEWS.ru, директор Большого Московского цирка поделился подробностями трагедии, произошедшей с близкой ему семьёй.

Эдгард Запашный много лет был близок с Алексеем Пимановым — известным телеведущим и журналистом. После смерти коллеги артист поддерживает дружбу с его вдовой Ольгой Погодиной.

Вчера исполнилось ровно сорок дней со дня смерти Пиманова. И в этот же день актриса потеряла отца. Запашный назвал произошедшее ужасным стечением обстоятельств.

«Мы были близки с Пимановым. Я до сих пор не могу смириться с его смертью. Это для меня стало шоком. Я был на гастролях в Луганске, когда он скончался. Я дружу с Олей Погодиной, его супругой. Вчера было 40...» — поделился артист.

Двойная утрата стала тяжёлым испытанием для Ольги Погодиной. Она пережила смерть супруга и отца с разницей всего в сорок дней.

Напомним, Алексей Пиманов был известным телеведущим и журналистом. Его супруга Ольга Погодина — актриса театра и кино.

Автор:Оскар Поперечный
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