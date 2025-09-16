«Это было тяжело. Дима подумал, что я сошла с ума»: Полина Диброва раскрыла, как сообщила мужу об измене

Жена Дмитрия Диброва впервые раскрыла, как сообщила мужу об измене. В интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV Полина Диброва призналась, что перед откровением советовалась с духовником, и честно рассказала обо всем супругу.

36-летняя модель прервала молчание о скандальном разводе с шоуменом в новом интервью. По словам Полины Дибровой, ей было тяжело признаться мужу в неверности, она даже обращалась за советом к духовнику и психологу. Однако супруга Дмитрия Диброва больше не могла обманывать ни себя, ни других, и решила рассказать всю правду. Ее слова стали для телеведущего неожиданностью – он даже не сразу поверил жене.

«Я не хотела его обманывать. Я просто пришла и честно все сказала. И это было очень тяжело и сложно. Я к этому готовилась, в том числе советовалась с духовником. У меня есть и психолог. Я просто не понимала, что мне делать, как человеку сказать об этом. Дима подумал, что я с ума сошла, он не поверил мне. <…> Я поняла, что не могу жить в обмане, это разрушало меня изнутри. После этого набрала воздух в легкие и все сказала», — поделилась Полина Диброва.

После новости о всплывшей связи модели с женатым бизнесменом на нее обрушилась волна хейта. Многие резко осудили Полину Диброву за то, что она увела Романа Товстика из семьи. Жена шоумена уверяет: она хотела тихо разойтись с супругом и не делать их развод достоянием общественности.

«Мне больше всего обидно, что говорят, что я урвала миллиардера. Никто не видит объективности ситуации. Я осталась одна с тремя детьми. Я не понимаю, что будет с моими клубом после этого хейта. Я хотела спокойно расстаться со своим супругом. Когда решение твое, ты берешь за это ответственность, ты рассчитываешь только на себя. Вот как на самом деле. Это как прыгнуть в горящий океан. Мне очень сложно», — высказалась модель.

Напомним, 7 августа адвокаты подтвердили развод Дмитрия и Полины Дибровых из-за измены модели с другом семьи Романом Товстиком. Бизнесмен женат, воспитывает шестерых детей. Звездная пара не комментировала слухи напрямую, но супруга 65-летнего телеведущего уверяла: «Мы живем как жили, все в порядке».

