«Это было озарение»: Паулина Андреева призналась, что после развода ей пришлось учиться жить заново

Актриса Паулина Андреева рассказала, как переживает развод с Федором Бондарчуком. Ее слова приводит издание Собака.ru.

После расставания с режиссером Паулина Андреева призналась, что у нее начался период глубоких личных перемен. Сейчас актриса учится жить заново, без лишнего перфекционизма и стремления все контролировать.

«Мы оказались в таком положении, где главным навыком стало умение жить в состоянии неопределенности. Еще недавно у меня было четкое представление, как все должно быть. Но оно рухнуло, как и все планы. И самое фундаментальное изменение в моей жизни состоит в том, что я перестала настаивать на определенном сценарии своей судьбы», — отметила Андреева.

Актриса также добавила, что недавние события стали для нее серьезным, хотя и болезненным уроком. По словам Паулины, ей трудно менять свои взгляды и осознавать свое бессилие во многих вещах.

Однако этот жизненный период звезда воспринимает как переход на новый уровень, где вся ответственность за происходящее лежит только на ней.

«Самое важное, что со мной произошло, — я взяла на себя ответственность за свою жизнь. Это было настоящее озарение, мощнейший инсайт, что только мои мысли, слова и ежедневные, ежеминутные выборы ее и определяют. Вообще-то, это ужасно неприятно!» — поделилась Андреева.

Актриса считает, что люди часто стараются убежать от боли, прячась за работу или вредные привычки, но важно научиться проживать эмоции до конца. Паулина уверена, что только готовность встретиться лицом к лицу со своими страхами дает человеку подлинную свободу.

«Да и я пока еще не могу полностью расслабиться и перестать сопротивляться, но все же пью пузырек с надписью «Проживи меня!», — заключила она.

Напомним, Федор Бондарчук и Паулина Андреева объявили о разводе 21 марта 2025 года. Пара состояла в браке с сентября 2019 года и сейчас воспитывает четырехлетнего сына Ивана.

