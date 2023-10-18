«Это было очень грандиозно»: Ковальчук рассказала о вечеринке по случаю ухода Фриске из «Блестящих»

Ныне покойная Жанна Фриске ушла из музыкальной группы «Блестящие» в 2003 году. Коллега артистки, тоже бывшая участница коллектива Юлия Ковальчук, вспомнила в беседе с Яной Чуриковой, как певица ушла в свободное плавание.

Ковальчук поделилась воспоминаниями в эфире на YouTube-канале Яны Чуриковой. По словам артистки, по случаю ухода Фриске из музыкального коллектива «Блестящих» было принято решение устроить грандиозную вечеринку.

На праздничном вечере выступала сама Жанна и ее сестра Наташа. Кроме них, по словам Ковальчук, выступали и «другие девчонки». Для того чтобы все прошло на высшем уровне, участники события даже репетировали свои номера.

«И как-то так все замутили. Это было очень грандиозно. Во-первых, мы все вместе репетировали. Представляете, это собрать 17 таких девчонок. Но было запоминающимся», — поделилась воспоминаниями Юлия.

Ранее отец покойной певицы Жанны Фриске высказался о Дмитрии Шепелеве, который вышел в свет с сыном Платоном. Мужчина признался, что готов «убить» артиста.