НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 08 июля 2024, 17:01
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«Это было больно как никогда»: блогеру Сатиру сломали ребро в «тюрьме»

Блогер Илья Сатир оказался в «тюрьме» и сломал там ребро .
«Это было больно как никогда»: блогеру Сатиру сломали ребро в «тюрьме»

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Илья Шабельников, более известный на просторах интернета как Сатир, получил травму на съемках шоу. Артист сломал ребро во время выполнения одного из заданий в «тюрьме».

Об этом стало известно после публикации видео шоу «ТрэшКэш: За Решеткой» в социальной сети «ВКонтакте». В выпуске Шабельников серьезно травмировался, из-за чего ему потребовалась экстренная медицинская помощь.

У пострадавшего юмориста зафиксировали перелом ребра. При этом Илья не огорчается, наоборот, ему стало одновременно страшно и весело.

«Это было очень круто, и это было больно как никогда», — прокомментировал случившееся Сатир.

В этом же шоу юмориста неоднократно избивали, обстреливали. Также комик, находясь в узкой телефонной будке, принимал удары горящим мечом.

Ранее потерявшая равновесие певица Ольга Бузова вывалилась из авто. Она рухнула прям перед своими фанатами.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:«ТрэшКэш: За Решеткой»
Автор:Артем Хохлов
Теги:
травма
юморист