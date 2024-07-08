«Это было больно как никогда»: блогеру Сатиру сломали ребро в «тюрьме»

Илья Шабельников, более известный на просторах интернета как Сатир, получил травму на съемках шоу. Артист сломал ребро во время выполнения одного из заданий в «тюрьме».

Об этом стало известно после публикации видео шоу «ТрэшКэш: За Решеткой» в социальной сети «ВКонтакте». В выпуске Шабельников серьезно травмировался, из-за чего ему потребовалась экстренная медицинская помощь.

У пострадавшего юмориста зафиксировали перелом ребра. При этом Илья не огорчается, наоборот, ему стало одновременно страшно и весело.

«Это было очень круто, и это было больно как никогда», — прокомментировал случившееся Сатир.

В этом же шоу юмориста неоднократно избивали, обстреливали. Также комик, находясь в узкой телефонной будке, принимал удары горящим мечом.

Ранее потерявшая равновесие певица Ольга Бузова вывалилась из авто. Она рухнула прям перед своими фанатами.