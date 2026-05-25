«Это был настоящий кошмар»: звезда «Игры престолов» Ханна Мюррей рассказала о жизни в культе и психозе

Об этом сообщает издание People со ссылкой на интервью актрисы The Guardian.

Мюррей стала известна благодаря роли Кассандры Эйнсворт в британском сериале «Молокососы» и Лилли в культовой «Игре престолов». Актрисе сейчас 35 лет, она родилась 1 июля 1989 года.

В 2017 году, после завершения съемок фильма «Детройт», Ханна познакомилась с человеком, который представился «энергетическим» специалистом. Тогда актрисе было 27 лет. Она оказалась втянута в оздоровительную организацию с признаками культа. Этот период в конце её двадцатых полностью изменил жизнь звезды.

События привели к госпитализации.

Актриса поделилась, что пережила тяжелый психический кризис и психоз. Теперь Мюррей решила рассказать об этом травматичном опыте публично — она написала мемуары, в которых подробно описала всё произошедшее. Книга выйдет 23 июня.

В беседе с журналистами актриса призналась, что долгое время не могла говорить об этом периоде. Это был один из самых страшных эпизодов её жизни, который потребовал много сил для восстановления.

Напомним, Ханна Мюррей снялась в 14 фильмах. Помимо «Игры престолов» и «Молокососов», актриса известна по картине Кэтрин Бигелоу «Детройт», вышедшей в 2017 году.