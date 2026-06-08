«Это будет для меня большой честью»: Стивен Сигал заявил о готовности получить звание народного артиста России

Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Стивен Сигал стал известен благодаря боевикам 1980-1990-х годов. Звезда фильмов «Смертельная битва», «В осаде» и «Над законом» с 2016 года имеет российское гражданство. Сейчас актёр занимает должность специального представителя МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия. Заявление Сигал сделал в интервью ТАСС в Санкт-Петербурге. На вопрос о возможном присвоении звания артист ответил коротко и ёмко. «Это будет для меня большой честью», — поделился Сигал.

Актёр приехал в северную столицу для участия в Петербургском международном экономическом форуме. В рамках ПМЭФ прошла панельная дискуссия «Россия — США: культурный диалог», в которой приняли участие министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Большого театра Валерий Гергиев и глава Федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший.

В беседе с журналистами Сигал не скрывал своего восхищения российской культурой. «Лучшая в мире, очень искренняя», — заявил актёр. На вопрос, где ему больше хочется творить — в России или США, — звезда боевиков ответил без колебаний: «В России, безусловно, в России».

Напомним, ранее Стивен Сигал публично раскритиковал современный Голливуд. По его мнению, за последние пять-шесть лет качество американских фильмов резко упало из-за чрезмерной политизации киноиндустрии. Актёр считает музыку и кинематограф серьёзной силой, способной объединять людей.