«Это большая трагедия»: сын Вячеслава Зайцева не поздравил отца 85-летием

Знаменитому кутюрье Вячеславу Михайловичу Зайцеву на днях исполнилось 85 лет.

Праздник в честь юбилея прогремел сперва в дворце моды, а затем в знаменитом московском ресторане.

Несмотря на то, что Зайцев после недавнего выхода из больницы говорил мало, видно было – он идёт на поправку.

Единственное, что явно выбивало из колеи знаменитого модельера – отсутствие внимание к себе со стороны его сына Егора.

Нет, он мне не звонил, – тихим голосом произнёс Вячеслав Михайлович корреспондентам MK.ru.

Окружение кутюрье недоумевает не меньше его самого.

Никто не может понять причину такого равнодушия сына к отцу, ведь ещё недавно Вячеслав Михайлович завещал ему не только свое состояние, но и фактически назначил его руководить Домом моды .

Сообщается, что помощники Зайцева убеждают журналистов не тревожить пожилого мужчину вопросами о сыне, да и отношения с внучкой просят не комментировать.

«Конечно, для Вячеслава Михайловича – это большая трагедия», - говорит коллега Зайцева Аника Керимова.

«Не стоит вмешиваться в этот вопрос. Это личные их дела. Если нужно, он сам расскажет», - говорит другой партнёр Зайцева Вадим Кусаинов.