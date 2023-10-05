«Это ад»: Федор Бондарчук вспомнил, каково ему было с волосами на голове

Режиссер Федор Бондарчук исполнил главную роль в новом фильме «Повелитель ветра». Для нее ему пришлось кардинально измениться. В том числе вновь обрести волосы. Вот только от этого он был не в восторге, так как ему было очень жарко.

Чтобы перевоплотиться в путешественника Федора Конюхова, кинематографист проводил в кресле гримера по два часа. Ему крепили парик с длинными волосами и седую бороду. Сам образ Бондарчуку нравился, вот только работать в нем было крайне тяжело.

«Сам парик мне понравился, но работать в нем — это ад. Приходилось придумывать себе разные системы охлаждения — несколько раз я был… с нашатырем, в общем», - рассказала Федор РБК.

А вот борода артисту пришлась по вкусу, о ней он негативно отзываться не стал. Также, кроме накладных волос, у Бондарчука был пластический грим на лице. Но уточнять, где именно, он не стал. Все это было необходимо, чтобы добиться максимальной портретной схожести с Конюховым. Режиссеру было важно, чтобы герой был узнаваем не только внешне, но и даже по голосу.

Напомним, что фильм «Повелитель ветра» стартует в прокате с 5 октября.

Ранее режиссер Игорь Волошин рассказал, как уговорил Федора Бондарчука сыграть роль Конюхова.