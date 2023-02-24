«Эти микроорганизмы его добивают»: ослабшему Роману Костомарову грозит новая опасность

В последнее время все внимание публики приковано к Роману Костомарову. Дело в том, что, по сообщению прессы, только за минувшую неделю состояние Олимпийского чемпиона резко ухудшилось: он перенес инсульт и испытывает трудности со зрением. Поклонники фигуриста негодуют: почему, несмотря на серьезные лекарства и закаленный организм Романа, его иммунная система отказывается сопротивляться недугу. В беседе с порталом PROzvezd врач-инфекционист Андреев поспешил внести ясность в ситуацию.

По словам эксперта, на состояние фигуриста повлияло время, проведенное в реанимации. Оказывается, во многих приборах «живет крайне устойчивая бактериальная флора», которая «выработала в себе резистентность к антибиотикам». Даже тщательная дезинфекция не может полностью «убить» бактерии.

Андреев считает: опасные микроорганизмы только ухудшают самочувствие ослабшего Костомарова. «У Романа, видимо, иммунный ответ практически отсутствует, поэтому внутрибольничная бактериальная флора стала угрожать его жизни. Микроорганизмы вызвали развитие отита, а затем и воспаление оболочек мозга», — резюмировал специалист.

Ранее мы писали о том, почему даже очищение крови Костомарова не дало положительной динамики. Подробности читайте в этой статье.