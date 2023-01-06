«Эта пятая колонна уверена в своей правоте»: что думают звезды об оскандалившемся Гудкове

Минувший год был богат на звездные скандалы, и в центре одного из них оказался Александр Гудков. Мужчина снял пародию на песню SHAMANа «Я русский!», чем очень разозлил общественность. Казалось бы, после скандальной выходки комика прошло немало времени, но это событие до сих пор обсуждают. Так, например, в последнем интервью Яна Поплавская сурово прокомментировала поступок Гудкова.

Знаменитость пришла в ярость от того, что Александр по-прежнему продолжает вести светскую жизнь и является частым гостем различных мероприятий. Безнаказанность очень возмутила звезду.

«Обожаю нашу страну! Самая свободная страна в мире! Тебе все простят, и ты будешь гулять по тусовкам, где тебя радостно встретят и зацелуют», — высказалась Яна.

Такого же мнения придерживается и Вячеслав Манучаров, который не понимает, как Гудков в сложившейся обстановке продвигает свое творчество.

«Эта пятая колонна уверена в своей правоте, в том, что несет доброе и светлое. Но они только разрушают страну», — заявил мужчина.

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