«Эта мысль до людей не доходит»: стало известно, кому Собчак обязана своим успехом

Ксения Собчак считается одной из самых ярких персон отечественного шоу-бизнеса. Казалось бы, нет такой сферы, в которой бы она не проявилась. Так, звезда зарекомендовала себя в области политики, журналистики и телевидения. Вот почему вовсе не удивительно, что Ксения ежегодно попадает в список самых богатых людей страны. Тем не менее многие критики Собчак считают, что ее успех — заслуга громкой фамилии. В своем Telegram-канале журналистка написала откровенный пост, в котором рассказала, кто помог ей достичь высот.

Выяснилось, что всего в своей жизни Ксения добилась сама. Супруга Константина Богомолова без скромности завила: она могла бы быть еще более обеспеченной, но намеренно отказалась от многих возможностей. Подобный поступок девушка объяснила тем, что она хочет жить по собственной воле и не предавать своих взглядов.

«Я могла бы жить богаче, чем сейчас. Эта мысль упорно до людей не доходит. Это особая ирония моей судьбы: быть постоянно обвиняемой в любви к деньгам, при том, что, несмотря на эту любовь, я намеренно отказалась от гигантских возможностей», — резюмировала Ксения.

К слову, после подобного заявления многие фолловеры поддержали Собчак и встали на ее сторону.

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