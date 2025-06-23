«Эта доля будет моя»: приемный сын Сергея Зверева нашел способ получить элитную квартиру шоумена

Приемный сын стилиста шоумена Сергея Зверева намерен оформить инвалидность, чтобы получить квартиру знаменитого отца в центре Москвы.

Сергей Зверев-младший рассказал, что стилист выписал его из квартиры на Тверской улице, так как после 18-летия он не платил за коммунальные услуги. Однако юрист посоветовал ему оформить инвалидность и через суд вновь зарегистрироваться на жилплощади приемного отца.

«По идее, астма дает инвалидность. И, естественно, если у меня инвалидность, по закону — отец не имеет права выписывать, потому что я инвалид. Он должен заново меня вписать. И, дай Бог, одна треть от квартиры — эта доля будет моя», — заявил Зверев-младший в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Молодой человек объяснил свои действия тем, что шоумен усыновил его в детстве и лишил возможности получить жилье от государства.

«Если бы отец не взял меня, я бы в детский сад ходил, учился. Потом от детского дома мне предоставили бы бюджетное место в вузе. Мне дали бы квартиру от государства. Правда, в Иркутске, но все равно», — с грустью констатировал Зверев-младший.

Он пожаловался, что вынужден трудиться на трех работах и получает чуть больше 100 тысяч рублей в месяц. При этом, по словам Сергея, звездный отец не бедствует, но отказывается делиться квартирой на Тверской за 40 миллионов рублей, а также второй квартирой, стоимость которой составляет порядка 75 миллионов рублей.

Сам стилист Сергей Зверев категорически не согласен с обвинениями приемного сына. Он заверил, что в детстве дал мальчику все самое лучшее и никогда не жалел для него денег, однако наследник оказался неблагодарным.

Ранее Сергей Зверев-младший заявил, что приемный отец лишил его детства, с малых лет превратив его жизнь в «звездный бомонд». В качестве компенсации молодой человек требует у шоумена 25 миллионов рублей.