Ест с собакой: фанаты забеспокоились за психическое здоровье Лаймы Вайкуле

Лайма Вайкуле уже несколько лет борется с раком. Недавно у нее началась ремиссия, и певица вновь начала налаживать свою жизнь. Сейчас она живет в США, собирается с концертами в Израиль и заодно повидаться с давней хорошей подругой Аллой Пугачевой.

В последнее время Вайкуле стала чаще мелькать в социальных сетях, причем на фотографиях она выглядит счастливой. Также фанаты отметили, что Лайма перестала носить парики и теперь не скрывает свои короткие отросшие после болезни волосы. Однако некоторые пользователи считают, что такое «чрезмерное счастье» может быть неспроста. Возможно, певица столкнулась с новыми проблемами со здоровьем, и в этот раз психическими.

На новом снимке, которым поделилась артистка, она сидит в ресторане вместе со своим питомцем, причем собака ест, сидя за столом. Но стоит отметить, Лайма Вайкуле очень любит своего четвероногого друга Эми, и часто публикует фотографии с ним. Поэтому такой ужин с собакой может указывать не на проблемы, а просто на чрезмерную привязанность.

В комментариях преданные фанаты были очень рады видеть улыбку на лице кумира. Они делали певице комплименты и подмечали, что она очень хорошо выглядит. «Как же приятно вас видеть», «Какая вы прекрасная», «Я думала Шерон Стоун», - писали поклонники.