«Есть риск развития некроза»: располневшему Сергею Жукову грозит ампутация

Сергей Жуков долгое время борется с лишним весом. В 2017 году артисту удалось похудеть на 24 кг, однако вскоре он вновь поправился. Свою проблему мужчина объясняет тем, что в далеком прошлом он употреблял таблетки, увеличивающие мышечную массу. После того, как певец отказался от лекарств, его вес начал стремительно расти. Недавно мужчина появился на ТВ и крайне обеспокоил своих поклонников. Публика заметила, как распух его безымянный палец, на котором красуется обручальное кольцо. Журналисты из «Экспресс газеты» связались с врачом и выяснили, чем опасна ситуация Сергея.

Посмотрев на последние снимки Жукова, эксперт забил тревогу. По его словам, если долго носить кольцо на отекшем пальце, то может начаться отмирание тканей. Все это способно привести к непоправимым последствиям: некрозу и даже ампутации. Вот почему он призвал певца отказаться от украшения.

«Есть риск развития некроза, гангрены. А дальше — ампутация. Если долго носить кольцо на отекшем пальце, то ткани остаются без снабжения кровью и кислородом»,— пояснил доктор.

Ранее сообщалось о том, что Андрей Губин находится «на грани» и с трудом передвигается. Артист заявил: «Сердце бьется с перебоями». Полное высказывание мужчины читайте в этой статье.