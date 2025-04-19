«Есть предатели, а есть люди, преданные Родине»: Вика Цыганова потребовала признать Ивана Урганта иноагентом

Вика Цыганова отреагировала на новость о том, что Иван Ургант, который, по слухам, уехал из России, отметил день рождения в Израиле. В своем Telegram-канале певица возмутилась, что телеведущего все еще не признали иноагентом в РФ, и потребовала исправить это.

16 апреля Иван Ургант отпраздновал 47-летие в Израиле, где выступил на одной сцене с Александром Гудковым, которого недавно призвали проверить на иностранное финансирование. Экс-ведущий шоу «Вечерний Ургант» также не упустил возможности поздравить с днем рождения уехавшую из России Аллу Пугачеву, посвятив ей песню. Поведение артиста возмутило Вику Цыганову.

«Израильский комик отпраздновал свой день рождения с огоньком в городе Хайфа. Поздравить его пришел иноагент Дмитрий Гудков. Ургант продемонстрировал гостям свой иврит и поздравил с прошедшим мадам Брошкину. <…> Еще месяц назад он уверял, что тихо живет в России и никуда переезжать не собирается», — отметила певица.

По мнению Вики Цыгановой, Иван Ургант, зарабатывающий за рубежом, должен стать иноагентом в РФ. Артистка назвала актера «предателем Родины» и сравнила его с бывшим соведущим «Вечернего Урганта» Дмитрием Хрусталевым, оставшимся в России.

«Кстати, его ИП во Франции никуда не исчезло, а сам Ургант колесит по Израилю, Узбекистану и Армении с программой „Живой Ургант“. Подскажите, по какой причине человек, получающий иностранное финансирование, до сих пор не иноагент? <…> Коллега по цеху Урганта — Дмитрий Хрусталев — в противовес ему живет в России и помогает Донбассу. Есть предатели, а есть люди, преданные своей Родине», — заявила Вика Цыганова.

Напомним, Иван Ургант пропал с российских телеэкранов весной 2022 года, когда из сетки вещания Первого канала убрали его шоу «Вечерний Ургант». Недавно в Сети «всплыло» старое интервью шоумена, в котором он назвал условия своей эмиграции: «Нет возможности зарабатывать, <…> внутреннее ощущение, что жить больше невозможно».

Ранее мы писали о том, что Иван Ургант опроверг новости об отъезде из России и бизнесе во Франции.