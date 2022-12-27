«Есть объяснение»: стало известно, почему 53-летняя Буланова выбирает молодых любовников

Сейчас в жизни Татьяны Булановой происходят большие перемены. Певица получила предложение руки и сердца от Валерия Руднева и в скором времени собирается за него замуж. К слову, избраннику 53-летней артистки только 34 года, но разница в возрасте не стала препятствием для их любви. Тем не менее поклонники Булановой заметили, что всем ее возлюбленным по 30 лет. Нумеролог Мария Рэй нашла объяснение пристрастию певицы к молодым любовникам.

Выяснилось, что на Татьяну навели порчу, поэтому она «застряла в этих временных рамках». Своим мнением эксперт поделилась с изданием “Woman.ru”.

Ранее возлюбленный Самбурской высказался о романе с ней. Молодых людей нередко обвиняли в неискренности и в придуманной истории ради пиара. Сегодня мужчина поставил точку в этом дискуссионном вопросе. Подробности читайте здесь.