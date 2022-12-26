«Есть кровная потеря»: Анатолий Белый сбежал из России и остался в одиночестве

После февраля 2022 года Анатолий Белый покинул территорию РФ и обосновался в Израиле. Мужчина периодически напоминает о себе смелыми высказываниями в адрес соотечественников и страны, в которой он достиг немалых карьерных высот. Как сообщает издание «Starhit», подобное поведение сказалось на дружеских отношениях актера.

По словам Анатолия, после громких заявлений от него отвернулись звездные коллеги и друзья. Артисту трудно пережить эту утрату, но менять в своей жизни он ничего не собирается.

«У меня и так было мало товарищей, но эта моя история… У меня было два-три друга, но я потерял и их, конечно же. Есть очень близкие потери, есть почти кровная братская потеря», — с грустью сообщил Белый в эфире "Первого радио".

Ранее стало известно о том, что Юрий Антонов до сих пор испытывает боли после перенесенной операции на ноге. Артисту даже пришлось обратиться за помощью к нетрадиционной медицине. Подробности читайте в этой статье.