«Есть чему поучиться»: Елена Воробей cильно расстроилась из-за закрытия Сomedy Club

20 сентября выйдет финальный выпуск шоу юмористического шоу Comedy Club. Новость о закрытии программы расстроила заслуженную артистку России Елену Воробей.

Юмористка назвала контент шоу качественным и современным. Программа сделала популярными многих талантливых ребят, говорит знаменитость.

Воробей призналась, что очень расстроилась, когда узнала о закрытии программы. Она не могла поверить в эту новость. Елена надеется, что шоу вернется в новом на ТВ в новом формате.

«У нас, олдскула, есть чему поучиться у ребят: скорости обработки информации, креативности мышления. Они, конечно, тоже стали мэтрами своего формата», — рассказала она в разговоре с Абзацем.

При этом, как пояснила Воробей, старая школа артистов не стремится догнать молодежь, а занимается развитием собственного контента.

В начале финального выпуска Comedy Club прозвучит официальное заявление резидента, ведущего и креативного продюсера шоу Гарика Харламова. Затем с проектом попрощаются звезды шоу «Женский стендап» Ольга Малащенко, Белла Малу, Карина Мейханаджян и Варвара Щербакова.

Проект транслировался на телеканале ТНТ с 23 апреля 2005 года. Всего вышло в эфир 20 телесезонов юмористического шоу и более 800 оригинальных выпусков, а также 1,5 тысячи стендапов, 4 тысячи миниатюр и порядка 10 тысяч концертов в сотнях городов по всему миру.