«Если женщина истеричка, то мужчина ее начинает бить»: Боня неосторожно высказалась на тему домашнего насилия

На днях вышел новый выпуск шоу «Злые языки» с участием Мирославы Карпович, и он сразу же вызвал общественный резонанс. Во-первых, все стали обсуждать вокальные данные актрисы, которая попробовала себя в роли певицы. Во-вторых, звезда «Папиных дочек» впервые высказалась об отношениях с Павлом Прилучным. Не смогла пройти мимо этого выпуска и Виктория Боня. Своим мнением телеведущая поделилась в социальной сети.

Поговаривают, Прилучный и Карпович расстались из-за насилия со стороны мужчины. Сама Мирослава опровергла эти слухи и сообщила, что на нее никто и никогда не поднимал руку. Тема домашнего насилия очень заинтересовала Викторию, поэтому она высказалась на этот счет.

«Когда женщина истеричка, то мужчина начинает ее бить рано или поздно. Здесь сразу после первого избиения нужно бежать», — сказала Боня.

Также знаменитость прокомментировала и вокальные данные Карпович. Пение актрисы возмутило Викторию: «Это же шепот, а не пение! Я тоже так умею. Давайте я тоже буду певицей».

Сама Мирослава Карпович довольно аккуратно высказалась на тему абьюза и ее отношений с Прилучным. Комментарий актрисы читайте в этой статье.