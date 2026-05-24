«Если встретил такого, можно считать, что провалишь»: Николай Цискаридзе рассказал о балетных суевериях

Цискаридзе стал известен благодаря многолетней карьере в Большом театре, где он был ведущим солистом балета. После завершения карьеры артист стал педагогом-репетитором и ректором Академии русского балета имени Вагановой. Сегодня он продолжает оставаться одной из главных фигур российского балетного мира.

Хореограф поделился, насколько суеверны люди в балетной среде. По его словам, у каждого артиста есть личные приметы, которым он строго следует перед выходом на сцену.

«Вы знаете, какой у нас народ суеверный? Каждый знает, с какой ноги нужно выйти на сцену, чтобы все прошло гладко», — рассказал Цискаридзе.

Особое внимание артист уделил одной из самых распространённых примет в театральной среде — встрече с человеком, несущим пустое ведро.

«Мы очень боимся встретить человека с пустым ведром. Если встретил такого, значит, можно считать, что ты провалишь», — подчеркнул хореограф.

Цискаридзе не уточнил, следует ли он сам этим приметам, однако его слова демонстрируют, насколько глубоко суеверия укоренились в профессиональной культуре балета. Артисты верят, что соблюдение этих негласных правил помогает избежать неудач и травм во время выступлений.

Напомним, Николай Цискаридзе не раз делился подробностями закулисной жизни театра. Его откровенные интервью всегда привлекают внимание публики, так как позволяют заглянуть в мир, скрытый от зрительских глаз.