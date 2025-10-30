«Если ты красивый цветочек, многие хотят тебя сорвать»: NYUSHA рассказала о трансформации

Певица NYUSHA представила на «Авторадио» новую композицию под названием «Ядовитая» и рассказала о своей творческой трансформации в эфире шоу «Мурзилки Live».

Провокационное название новой песни артистка объяснила как метафору внутренней силы.

«В моей интерпретации это слово – форма самозащиты. Это своеобразный инстинкт самосохранения, потому что когда ты проявляешь доброту, многие воспринимают это как слабость и начинают пользоваться твоей открытостью», – поделилась она.

Певица провела яркую аналогию: «Если ты красивый цветочек, многие хотят тебя сорвать». По ее словам, быть «ядовитой» в данном контексте означает уметь выстраивать личные границы.

NYUSHA сообщила о полном обновлении концертной программы и расширении команды.

«У меня появился замечательный коллектив музыкантов, и программа зазвучала по-новому. Под все это нужны другие постановки, нужно что-то менять и нужен свежий новый взгляд вообще на все происходящее. Безусловно, расти – это здорово», – отметила она.

Певица призналась, что у нее накопилось много материала. Скоро выйдет ее песня, а после два новых клипа. Но она уверена, что поклонники будут в восторге.

Также певица рассказала о том, как борется с хандрой. Она считает, что в этом вопросе важен баланс между принятием эмоций и активными действиями.

«Любое состояние дается нам не случайно. Важно принять тот факт, что это есть, но не затягивать. Признать, что что-то тебя не устраивает, что ты сейчас грустишь – это дать волю себе прожить эти эмоции. Но если в это погружаться и фокус внимания держать только на этом, то жизнь пойдет мимо», – поделилась артистка со слушателями «Авторадио».