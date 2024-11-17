«Если приду в себя, то пойду за пятым»: Мария Кожевникова заговорила о беременности

Актриса Мария Кожевникова заговорила о рождении пятого ребенка. В беседе с журналом «Теленеделя» 40-летняя звезда сериала «Универ» призналась, что готова снова стать мамой, если позволит здоровье, поскольку всегда мечтала о большой семье.

Мария Кожевникова отметила, что несмотря на то, что «нагрузка действительно большая», а беременность ей «сложно дается», она все же хотела бы родить снова.

«Я готова стать мамой и пятый раз и шестой, насколько хватит здоровья. Хотя, мне беременность очень сложно дается, несмотря на то что у меня нет проблем с вынашиванием ребенка, до 6—7 месяца почти не прибавляю в весе, а потом начинают лезть килограммы, очень серьезные гормональные скачки, сахар», — поделилась артистка.

Звезда «Универа» призналась, что всегда мечтала о пяти детях, поэтому «пойдет за пятым», когда восстановится после четвертых родов.

«Мне надо быть здоровой, надо не только родить детей, но и воспитать и поставить на ноги. Поэтому если в ближайший год-два приду в себя, то, может, и пойду за пятым. Я всегда мечтала о пяти, всегда говорила, чтобы было „семь и я“, то есть пятеро детей, муж и я — вместе „семья“, такая правильная цифра», — заявила Мария Кожевникова.

Знаменитость добавила, что демографическая ситуация в стране сейчас «очень тяжелая», и нужно «обязательно возвращаться к большим семьям». При этом Мария Кожевникова подчеркнула, что на содержание детей сейчас требуется большое количество денег, и это вопрос также нужно решать в правительстве.

«У меня четверо детей и деньги просто разлетаются, потому что и секции платные и что-то всегда нужно, это дети и им хочется дать лучшее, в кино сходить, в театр», — отметила актриса.

Напомним, в 2013 году Мария Кожевникова обвенчалась с бизнесменом Евгением Васильевым, однако официальной регистрации брака у пары не было. У супругов четверо сыновей: 10-летний Иван, 9-летний Максим, 7-летний Василий и годовалый Александр.

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