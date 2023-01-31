«Если он исправится, все будет хорошо»: Певица Слава простила своего 70-летнего мужа

Разрыв с банкиром Анатолием Данилицким после почти двадцати лет совместной жизни певица переживала достаточно тяжело.

Однако об истинных причинах ни она, ни ее гражданский муж так и не обмолвились.

После этого расставшуюся пару заметили на Мальдивах.

Ну и что? – оправдывалась Слава. – Он все-таки отец Антонины. И поездку эту мы планировали давно.

42-летняя красавица подтвердила: жили в разных домиках, к себе его не подпускала.

А потом во время очередного теле-шоу, назвала условия воссоединения: владелец «Энергобанка», входящий в верхние строчки российской версии «Forbes», должен «исправить все: возраст, внешность, материальное состояние».

Певица тут же поправилась: «шучу, там есть действительно серьезные пункты». Но девиз, под которым обиженные россиянки могут теперь предъявлять требования к бывшим мужьям, состоялся.

Сможет ли 70-летний миллионер выполнить непростые условия? Слава убеждена, что сможет. «Если он исправится, все будет хорошо».