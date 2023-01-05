«Если мне разрешат»: стала известна просьба тяжелобольной Анастасии Мельниковой

Анастасия Мельникова уже долгое время испытывает проблемы со здоровьем. Своего диагноза актриса не раскрывает, зато она откровенно призналась, что уже перенесла несколько операций. На фоне этих событий звезда сериала «Улица разбитых фонарей» приобщилась к церкви. В эксклюзивном интервью для портала «ФАН» артистка рассказала о своих светлых намерениях на Рождество.

По словам Анастасии, они вместе с дочерью хотят провести праздник в Зеленецком монастыре. Если ей разрешат это сделать, то 6 января дочка Мария отвезет туда звездную маму.

«Мы очень хотим. Нам сказали, что есть келья, где мы можем переночевать. Мы уже ездили один раз летом, а зимой не были никогда», — сообщила Мельникова.

Поклонники актрисы пришли в восторг от этой новости и пожелали Анастасии удачи в осуществлении задуманного.

Редакция “Passion.ru” также присоединяется к теплым словам и желает скорейшего выздоровления Анастасии Мельниковой!

Ранее Андрей Бебуришвили гневно высказался о ситуации с “Comedy Club”. Комик заявил, что больше никогда не станет выручать Гарика Харламова. Подробности читайте в этой статье.