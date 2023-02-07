«Если кто видел – сообщите, прошу!»: актеры ищут близких после турецкого землетрясения

Число жертв сильнейшего за последние сто лет землетрясения в Турции продолжает расти. Сейчас оно приближается к трем с половиной тысячам погибших.

Среди людей, пропавших без вести под завалами, есть родные и близкие популярных в Турции киноартистов.

У Мелисы Аслы Памук, сыгравшей в фильмах «Новая жизнь» и «Черная любовь», в первые часы землетрясения под обломками оказались тетя и больная бабушка. Мелиса опубликовала на свое страничке пост – и вскоре узнала, что обе ее родные выжили.

Башак Гюмюлджинелиоглу, сыгравшая в сериале «Постучись в мою дверь», также просит о помощи через Сеть.

Мама живет в районе Хатай… у нас нет новостей… Если кто видел или слышал, сообщите, пожалуйста.

Неизвестна и судьба мамы супруга актрисы, актера Чагры Чытанак, его пост полон информации о последнем месте нахождения женщины: