«Если что-то попроще»: Наташа Королева отдает невестке свою старую одежду

Певица Наташа Королева призналась, что невестка Мелисса Волынкина донашивает ее старую одежду. По словам исполнительницы хита «Желтые тюльпаны», она всегда делится вещами, которые стали не нужны.

«Знаете, я не шмоточница. Мне большая гардеробная и не нужна. Если я поняла, что какая-то вещь лежит без дела и не пригодилась, то она уходит дальше, но тут все зависит от того, насколько она экстравагантна. Если что-то попроще, то там целая очередь выстраивается», - разоткровенничалась Королева в беседе с «7Дней.ru».

Как отметила Наташа, жена ее единственного сына Архипа сейчас такого же объема, как она сама была десять лет назад, поэтому все винтажные наряды в основном уходят к ней.

«Кутюрные маленькие платья и шубки отдаю... Ей как раз», — призналась Королева.

Певица также рассказала, что сейчас в ее подмосковном особняке начался капитальный ремонт с перепланировкой, поэтому они с мужем Сергеем Глушко переехали в гостевой дом. Наташа подчеркнула, что придумала «нечто особенное», но раскрывать секреты раньше времени отказалась.

Известно, что после ремонта у Глушко появится своя мастерская, так как он увлекся живописью. Кроме того, на территории будет большая веранда для семейных праздников.

Ранее мама певицы Людмила Порывай рассказала, что Наташа помогает финансово не только ей, но и всем родственникам, которые проживают в Киеве.