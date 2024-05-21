«Если честно, они живут, как на курорте»: певица Савичева сравнила новую и старую «Фабрику звезд»

Известная певица Юлия Савичева сравнила условия пребывания на старой и новой «Фабрике звезд». Так, по словам бывшей участницы проекта, нынешним ее участника приходится комфортнее, чем ей и ее коллегам.

Савичева поделилась воспоминаниями во время визита в студию программы «УТРО. ТНТ». Юлия принимала участие в проекте еще в 2003 году. Тогда, по ее словам, уйти от камер было невозможно. Их устанавливали даже даже в душевых и туалетах.

«Если честно, они живут как на курорте. Как только я зашла в их дом, то поняла, что участники видят камеры и тех людей, которые их снимают. А мы не знали, кто в кадре в настоящий момент, операторы были за зеркалами», — рассказала исполнительница.

Также Савичева отметила еще одно существенное различие между новыми и старыми участниками. По словам Юлии, в ее бытность готовкой еды приходилось заниматься самостоятельно в отличие от того, что сейчас ее доставляют уже готовой.

Ранее Савичева представила своим поклонникам клип на новую песню под названием «Девочка». В нем она предстала в новом образе после перенесенной пластики.