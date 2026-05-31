«Если бы финансы позволяли, я бы не снялся»: Павел Деревянко признался, что половина его работ — ради денег

Об этом он рассказал в шоу «Громче слов».

Деревянко стал известен благодаря ролям в сериалах «Интерны», «Мажор» и многих других популярных проектах. Актер построил успешную карьеру в кино и на телевидении, снявшись в десятках фильмов и сериалов.

В откровенном разговоре артист признался, что большая часть его фильмографии — результат не творческого выбора, а финансовой необходимости. По словам Деревянко, при наличии денег он отказался бы от многих ролей.

«Если бы финансы позволяли, я бы в половине работ не снялся», — поделился актер.

Деревянко отметил, что зарабатывание денег часто становится главным мотивом при выборе проекта. Творческие соображения отходят на второй план, когда речь заходит о необходимости обеспечивать себя и семью.

В том же интервью Деревянко также рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2017 году. Актер признался, что пришел на официальную встречу в джинсах и футболке, в то время как его коллеги были в строгих костюмах. Кроме того, артист высказался о Владимире Зеленском, назвав его «двумя разными людьми» до и после избрания президентом Украины. Деревянко отметил, что раньше они много общались и дружили, но трансформация бывшего коллеги его разочаровала.