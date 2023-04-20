«Еще разочек»: 54-летняя Елена Воробей заговорила о пополнении в семье

Елена Воробей не входит в число тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Особенно в Сети нет никакой информации о личной жизни юмористки. Ей нередко приписывают роман с Евгением Петросяном, однако она старается никак не реагировать на подобные сообщения. В новом интервью для издания mk.ru Елена сделала исключение и поделилась пикантными историями из своей жизни.

В беседе с журналистами Воробей охотно обсудила отношения дочери с избранником. По словам знаменитости, о предстоящей свадьбе говорить еще слишком рано, как и о внуках. Юмористка не исключает возможности, что она в скором времени может еще раз ощутить радость от материнства.

«Может быть, мамой еще разочек. Сейчас есть мода на чайлдфри, жить в гражданском браке, но, на самом деле, все девчонки мечтают нарядиться на свадьбу, независимо от возраста», — высказалась Елена.

54-летняя Воробей призналась: страха стать мамой в таком возрасте у нее нет. Юмористка считает, что она из тех людей, которые умеют «падать, отряхиваться, вставать и идти дальше».

Заговорила знаменитость и о мужчине мечты. Елена утверждает: возраст избранника ее не волнует, главное, — это наличие общих интересов.

«Наверное, тот, для кого я, несмотря на профессию, буду оставаться маленькой, хрупкой птичкой», — резюмировала Воробей.

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