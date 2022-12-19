Ему все мало: рыжий из «Иванушек» хочет отобрать у экс-супруги еще одного ребенка

Андрей Григорьев-Апполонов почти 18 лет состоял в браке. За это время вместе со своей возлюбленной Мариной он успел стать счастливым родителем двух сыновей. К сожалению, спасти любовь супругам не удалось, и в 2019 году молодые люди подали на развод. После расторжения брака старший сын Иван остался жить со звездным отцом. Тем не менее этого оказалось мало: теперь Андрей хочет отобрать у бывшей избранницы еще одного ребенка.

По словам музыканта, с экс-супругой они старались по-честному поделить детей так, чтобы у каждого родителя при разводе осталось по одному сыну. Спустя время Григорьев-Апполонов пожалел о принятом решении. Дело в том, что Марина в новом браке дважды успела стать мамой. Мужчина признался: сейчас он живет в большом доме один вместе с котом и Иваном, поэтому он совсем не против, чтобы к их мужской компании присоединился и младший сын Артемий.

«Я ей сразу говорю, чтобы возвращала. Она еще двоих родила. Господи, чего мучиться?» — заявил Андрей в эфире передачи «Звезды сошлись».

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