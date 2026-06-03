«Ему все еще не рады»: почему Сергей Шнуров не выступит на ПМЭФ-2026 в Петербурге

Об этом сообщает fontanka.ru.

Шнуров стал известен благодаря группе «Ленинград», чьи хиты «Экспонат» и «В Питере — пить» звучат на всех вечеринках страны. Музыкант родился и вырос в Санкт-Петербурге, однако отношения артиста с родным городом уже много лет остаются напряжёнными.

Певец должен был стать главной звездой закрытой вечеринки ПМЭФ-2026. Планировалось два выступления: 4 июня на закрытом приёме А7 на площадке «Новая Голландия» и 5 июня в Т-Дворе в Никольских рядах. Однако за два дня до официального открытия форума закрытую программу внезапно отменили.

Вместе со Шнуровым отмена коснулась и других артистов.

Официальных причин отмены организаторы не назвали. По данным источников издания, это связано с «давним петербургским сюжетом» вокруг лидера «Ленинграда». Как отметили инсайдеры, Шнурову «все еще не рады в Петербурге».

Напомним, конфликт музыканта с городом на Неве длится уже несколько лет. Ранее Шнуров неоднократно сталкивался с трудностями при организации концертов в северной столице.