«Ему тяжело»: участник группы «Челси» не отходит от детей после внезапной смерти жены во сне

В конце марта внезапно скончалась жена участника группы «Челси» Алексея Корзина. Екатерина умерла во сне в возрасте 34-х лет. По словам PR-директора группы «Челси» Альберта Гербера, артист очень тяжело переносит потерю супруги и не отходит от детей.

За последние дни Алексей сильно сблизился с сыновьями – восьмилетним Петром и четырехлетним Георгием. Он осознает, что у них остался только он, поэтому старается уделять им 100 процентов своего времени.

«Конечно, ему тяжело. Теперь приоритеты сместились, если раньше он был в работе, то теперь хочется прожить эту утрату дома с семьей, с детьми. Опять же, кого в школу, кого на кружок отправить, в детский сад. Жизнь не стоит на месте. Но Алексей изо всех сил старается проводить больше времени с детьми, им сейчас особо нужна поддержка», - рассказал Альберт Woman.ru.

PR-директор музыкального коллектива подчеркнул, что психологическая помощь нужна не только детям, но и Алексею. Коллеги и друзья сейчас пытаются отвлекать его, поддерживать. Они верят, что певец должен продолжать работать, чтобы не погружаться в свое горе.

Ранее Алексей Корзин признался, что у его жены не было проблем со здоровьем, которые могли бы привести к смерти.