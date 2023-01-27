«Ему помогли это сделать»: брат Бориса Моисеева сделал откровенное признание о смерти артиста

В последнее время все внимание прессы приковано к скандальному наследству умершего Бориса Моисеева. По Сети ходили слухи, что Маркс Толкач, брат артиста, оставил все дела в Канаде и отправился в Москву, чтобы вступить в борьбу за положенное ему имущество. Однако в эксклюзивной беседе с изданием «МК» мужчина опроверг эти новости и внес ясность в сложившуюся ситуацию.

По словам Маркса, в его возрасте уже опасно совершать такие долгие перелеты. Вот почему он руководит процессом дистанционно. Толкач активно поддерживает связь со своим адвокатом, который уверен, что у него есть все шансы на восстановление справедливости.

«Это самый главный вопрос. Я считаю, что Борис ушел раньше положенного срока с этого света. Не исключено, что ему помогли это сделать. Суд должен расследовать это дело и наказать виновных по всей строгости закона», — высказался родственник певца.

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