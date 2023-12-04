«Ему мое общение не нужно»: Буланова рассказала о взаимоотношениях с бывшим мужем

Певица Татьяна Буланова перестала общаться с бывшим мужем Владиславом Радимовым, который изменил ей, будучи в браке. Сейчас экс-супругов уже ничего не связывает, кроме общего сына.

Развод знаменитой артистки в 2015 году сопровождался большим скандалом, так как пара решила разойтись не на мирной ноте. Оказалось, что Буланова узнала о любовнице избранника и не смогла простить ему предательство. Причем даже спустя несколько лет вновь наладить общение у них не получилось.

Татьяна призналась, что не видит смысла в том, чтобы дружить с Радимовым. У них у каждого своя жизнь, и пересекаться они оба не хотят.

«С ним мы не дружим, даже не общаемся. Общается наш общий сын, я думаю, этого достаточно. Ему мое общение вообще не нужно», - цитирует слова вокалистки Пятый канал.

Напомним, что в этом году Татьяна Буланова вновь вышла замуж. Ее сердце смог покорить бизнесмен Валерий Руднев, который младше нее на 19 лет. Несмотря на то, что разговоры о свадьбе велись довольно активно, сама церемония оказалась полной неожиданностью для поклонников, так как певица не рассказывала, когда именно отправится в ЗАГС с возлюбленным. Сейчас супруги полностью счастливы и всерьез думают о ребенке.

Ранее Татьяна Буланова рассекретила отношения наследников с ее новым мужем.