Эмир Кустурица снимет фильм «Преступление и наказание» в Краснодарском крае. Об этом сообщает «Российская газета».

Во время презентации книги «Мятежный ангел» режиссер и писатель объявил о старте нового проекта. Он начнёт работу над фильмом по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание» летом 2025 года. Съёмки будут проходить в Краснодарском крае и в специально выстроенных павильонах.

«И это будет чёрная комедия. О том, как я не снял «Преступление и наказание»», — высказался режиссер.

Также Эмир намерен снять фильм по произведению Николая Гоголя, в котором «отразился менталитет русского народа».

«Это очень маленькая, но блестящая «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Мне кажется в ней весь менталитет русского народа, и там же можно найти объяснения тех конфликтов, которые в этом народе возникают», — резюмировал Эмир.

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