«Элита общества»: Кирилл Крок объяснил ценообразование на билеты в российских театрах

Кирилл Крок объяснил ценообразование на билеты в российских театрах. Об этом сообщает «Абзац».

Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок ответил на упреки о неадекватном ценообразовании на билеты в культурных учреждениях. По словам театрального деятеля, разделение по классам билетов должно оставаться.

«Театр, он элитарен. Не в том плане, что туда может пойти элита общества, а элита общества — те, кто сегодня купил билет. Театр должен заботиться о том, чтобы в элиту общества попадали люди, которые могут купить [билет, — прим. ред.] и за 12 тысяч, и за 400 рублей, как в Театре Вахтангова», — рассказал он.

При этом Крок напомнил, что театральные постановки проходят реже, чем показы кино, отсюда и политика ценообразования.

«Когда мы говорим про кино, его можно посмотреть и в Интернете, и в кинотеатре. А в театре такого нет. Если мы говорим об устройстве русского репертуарного театра, то спектакль там идёт два-три раза в месяц. Поэтому билеты всегда будут дефицитны», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что директор Большого театра Гергиев ответил на претензии о стоимости билетов.