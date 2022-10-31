Елене Прокловой по ночам снится сбитый ею мальчик

Заслуженная артистка РСФСР раскрыла тайну странного ДТП со своим участием.

По словам Прокловой, в ее автомобиль, замедлявший скорость на пересечении Садового кольца и Цветного бульвара, врезался выскочивший с тротуара мальчик на самокате. Ребенок упал, потом вскочил, подхватил свой самокат и исчез в одном из дворов.

Этот ужас до сих пор сниться мне по ночам, - призналась 69-летняя актриса в телешоу «Звезды сошлись».

Судя по рассказу, инцидент случился довольно давно, причем остался за кадром ГИБДД.

Рекомендуем мальчику, ставшему сегодня молодым человеком, связаться с Еленой Игоревной.

И снять тяжесть с ее души.

ФОТО: Tsvetkova Ekaterina \ East News