15:03, 13 декабря 2022
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Елена Проклова выходит из алкогольного пике
Звезда советского кинематографа, красавица Елена Проклова борется с собой.
Злые языки говорят, что череда неудач началось с того, что сейчас бы окрестили словом «харрассмент» со стороны «некого известного человека».
По признанию самой артистки, это был знаменитый актер и создатель одного из культовых московских театров.
Кем бы он ни был, жизнь Прокловой и без этого сложно назвать лёгкой.
Боль от сплетен о прошлом несопоставима с утратой, которую пришлось перенести Елене.
После второго брака двое новорождённых близнецов скончались в течение года. Совладать с собой молодая женщина не смогла.
- Сложно представить себе, что происходило со мной в ти дни, - делится переживаниями Проклова. Я чудом не впала в депрессию, и, найдя спасение на дне бутылке, смогла избежать запоя и выйти из алкогольного пике.
Источник фото:Соцсети
Автор:Кирилл ЗенковТеги: