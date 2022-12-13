Елена Проклова выходит из алкогольного пике

Звезда советского кинематографа, красавица Елена Проклова борется с собой.

Злые языки говорят, что череда неудач началось с того, что сейчас бы окрестили словом «харрассмент» со стороны «некого известного человека».

По признанию самой артистки, это был знаменитый актер и создатель одного из культовых московских театров.

Кем бы он ни был, жизнь Прокловой и без этого сложно назвать лёгкой.

Боль от сплетен о прошлом несопоставима с утратой, которую пришлось перенести Елене.

После второго брака двое новорождённых близнецов скончались в течение года. Совладать с собой молодая женщина не смогла.