Елена Проклова проведет майские праздники с таинственным незнакомцем

Елена Проклова давно связывает свою жизнь с двумя городами, поскольку в Москве имеет работу, но в Сочи — дом. Особняк актриса приобрела в горах, а с ремонтом вызвался помочь бывший муж — Андрей Тришин.

Напомним, что многие поклонники недоумевали, когда Проклова развелась с Тришиным. Знаменитость прожила с ним 30 лет, но в один день просто прислала документы о разводе. Сначала Тришин искал успокоение в алкоголе, а потом принял решение возлюбленной.

Бизнесмен остался друзьями с Прокловой. Помогая по дому, он лично руководил бригадой строителей и возил необходимые стройматериалы из Москвы.

Сейчас дом утопает в зелени, окна выходят на море, а на террасе красуется стол для большой компании. Именно поэтому Елена Проклова решила провести здесь майские праздники.

«Я уже прилетела в Сочи, тут и проведу майские праздники. Выкроила время между гастролями и личными делами. Надеюсь, задержусь подольше, но точно не ясно насколько. Буду смотреть по погоде. Приятные садовые дела намечены и, конечно, праздничный ужин. А вот детей в гости не жду», — призналась Woman.ru Елена Проклова.

Старшая дочь живет в Москве, младшая — в Сочи. У всех свои планы и компании, отметила актриса. Однако кем является таинственный незнакомец, с которым планируются майские выходные, Проклова не прокомментировала.