Елена Блиновская заработала 5 миллионов рублей на новости о собственном аресте

Как только в СМИ просочилась информация о том, что блогера отправили под домашний арест за неуплату налогов, в ее соцсетях было опубликовано коммерческое предложение следующего содержания: «узнай все».

Подписчики резонно предположили, что, заплатив требуемые 1000 рублей, они получат эксклюзивную информацию об обвинениях в адрес гуру и ее собственные комментарии по этому вопросу.

Kp.ru со ссылкой на автора YouTube-канала «Ютубная» Викторию Краснослободцеву, раскрывает подробности очередной аферы знаменитой блогерши.

«Всех, кто заплатил за эксклюзивную информацию 1000 рублей, добавили в закрытый чат в Telegram. А таких набралось аж 5000 человек… А потом оказалось, что эксклюзив - это новость о повышении цен на марафоны».

В ответ на упреки в жульничестве, модераторы сайта ответили, что они не обещали никакого продукта.

«Это была кнопка доверия. И каждый нажал её со своими целями и ожиданиями".

Чего-чего, а умения делать деньги из ничего «королеве марафонов» не занимать.