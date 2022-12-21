Елена Блиновская подала иск, связанный с матерью Илона Маска

Блогер Елена Блиновская потребовала взыскать с бизнесмена Максима Кузнецова 11 млн рублей за несостоявшуюся встречу с матерью американского миллиардера Илона Маска Мэй. Соответствующий иск рассматривается в Замоскворецком суде.

В материалах сказано, что мужчина обещал познакомить бизнес-коуча с Мэй Маск – Блиновская мечтала наладить с ней сотрудничество. За услуги Кузнецов попросил 7 млн рублей.

Средства были переведены, но встреча не состоялась. Теперь Блиновская требует с «организатора» 11 млн – в эту сумму вошли компенсация, неустойка и т.д.

Ответчик по иску проживает в Воронеже. Он неоднократно просил суд о переносе разбирательств из Москвы по месту жительства. Дело рассматривается с июля, решения по нему еще нет.

Ранее юристы ознакомились с финансовыми отчетами компаний Блиновской и сообщили, что она погрязла в убытках.